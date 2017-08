Cagliari, tifosi in delirio per l'arrivo di Pavoletti

30 agosto 2017

Il giocatore è stato ricoperto di sciarpe e abbracci e si è sottoposto con il sorriso al tour de force di autografi e selfie. La situazione, dopo lunghe trattative, si era sbloccata martedì a fine mattinata e nel pomeriggio Pavoletti è andato a Roma per le prime visite mediche a Villa Stuart. Poi la partenza da Fiumicino a Elmas per il primo contatto con i tifosi che nonostante l'ora tarda erano in tanti ad aspettarlo. In giornata dovrebbero arrivare firma e ufficialità.



L'attaccante sarà subito a disposizione del mister Massimo Rastelli per iniziare a calarsi nell'ambiente e imparare i primi schemi. Per il Cagliari si tratta del colpo più importante di questo calciomercato, in generale del più costoso della propria storia: i 10 milioni + 2 di bonus superano i 15 miliardi di lire versate nel 2000 al Verona per Cammarata. Pavoletti è entrato subito nel mirino del club dopo l'improvviso addio di Borriello. Per l'ex Napoli un'occasione da sfruttare dopo un anno interlocutorio passato più in panchina che in campo: Cagliari potrebbe essere la piazza ideale per ritrovare il gol e la Nazionale.