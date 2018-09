CAGLIARI, IL LIVERPOOL IN VANTAGGIO PER BARELLA

17/09/2018

Il Liverpool è in vantaggio per Nicolò Barella. A scriverlo è ‘Metro’ che spiega di come i Reds siano fiduciosi di chiudere la trattativa per il centrocampista per 35 milioni di euro anche grazie ai buoni rapporti con il Cagliari che in estate ha acquisito il difensore Klavan proprio dal club inglese. Klopp sarebbe in netto vantaggio sia sul Tottenham che sulle varie big italiane.