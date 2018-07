Buffon-Psg: è la settimana della firma

02/07/2018

È quindi solamente una questione di tempo, il tempo necessario per incontrarsi e mettere tutto nero su bianco. L'accordo c'è da tempo come da tempo c'è il sì di Buffon ai parigini. Gigi ne ha parlato anche ieri: "Non smetto perché mi sento competitivo e voglio emozioarmi ancora". Già, e allora sotto con questa nuova avventura, con la Champions da inseguire altrove, con una vita che sarà in tutto e per tutto diversa.



L'Equipe, principale quotidiano francese, conferma tutto. Tra oggi e la fine della settimana sarà tutto fatto. E d'altronde non ci ha messo molto il Psg a rimettere in regola i suoi conti. Doveva recuperare 60 milioni? Presto fatto: fuori Pastore (Roma), Berchiche (Athletic Bilbao), Edouard (riscattato dal Celtic), Ikoné (Lilla). Cui si aggiunge il completamento delle cessioni della scorsa stagione, da Matuidi (Juve) fino ad Augustin (Lipsia), passando per Aurier (Tottenham). Et voilà. Ora, con Areola, Guedes e Di Maria già sul piede di partenza, il Psg può cominciare a lavorare in entrata. A partire dal numero uno: Gigi Buffon.