Buffon a Parigi: visite e firma con il Psg

06/07/2018

In questi anni di dominio francese del Psg ci sono state tre presentazioni in grande stile, su tutte: David Beckham, Zlatan Ibrahimovic e Neymar. Lunedì se ne aggiungerà una quarta: quella di Gigi Buffon. L'ex portiere della Juve è atteso in giornata a Parigi, dove si sottoporrà alle visite mediche all'ospedale americano di Neuilly. Poi potrà mettere la firma su un contratto annuale, con opzione per il secondo anno, da 4 milioni netti. La presentazione è attesa per lunedì al Parco dei Principi.