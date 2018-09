BRESCIA, UFFICIALE: ESONERATO SUAZO

18/09/2018

Salta la prima panchina del campionato di Serie B. Il Brescia infatti ha sollevato dall'incarico il tecnico David Suazo. La notizia, nell'aria da questa mattina, è stata confermata in una nota sul sito ufficiale dalla società lombarda. "Brescia Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra David Suazo e il suo staff - si legge nel comunicato - Al tecnico e ai suoi collaboratori un sentito ringraziamento per l'impegno profuso in questi mesi e l'augurio per il proseguo della carriera". Le 'rondinelle' nelle prime tre gare stagionali avevano ottenuto 2 pareggi e una sconfitta. In pole position per prendere il posto dell'ex attaccante del Cagliari c'è Eugenio Corini.