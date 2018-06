Bologna, ultimatum a Verdi: "Vai al Napoli o resti qua"

1 giugno 2018

Napoli e Bologna hanno limato le differenze e sono vicinissime all'accordo per il passaggio alla corte di Carlo Ancelotti di Simone Verdi per 25 milioni di euro. Ora la palla passa all'attaccante pavese (che a gennaio ha rifiutato la proposta dei partenopei), a cui il club felsineo ha lanciato una sorta di ultimatum. "O vai al Napoli oppure resti qui" le indiscrezioni che filtrano da radio-calciomercato.

Secondo quanto riportato da Sky, la parti sono davvero vicine e manca solo il sì del ragazzo impegnato con la Nazionale. A gennaio era arrivato un clamoroso no, probabilmente per la paura di non trovare posto nella macchina da gol perfetta di Sarri. A distanza di 5 mesi, l'interesse dei partenopei non è cambiato, ma dovrebbe cambiare la scelta di Verdi. Stimato da Ancelotti, ora l'attaccante è pronto ad accettare questa nuova sfida. Almeno secondo quanto lasciato intendere dal suo agente solo un paio di giorni fa. "Il Napoli? Non c’è giocatore che non vorrebbe lavorare con Ancelotti..." le parole di Donato Orgnoni che sembrano anticipare il lieto fine della lunga telenovela.