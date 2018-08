Bayern Monaco, Rummenigge blinda Lewandowski: "Non lo vendiamo, neanche per 150 milioni"

02/08/2018

ll Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di cedere Robert Lewandowski . Rummenigge, ds dei bavaresi, ha blindato il polacco: “Siamo soddisfatti di lui, e nel suo ruolo ci sono solo pochi giocatori comparabili. Non vogliamo venderlo e non importa se qualcuno mette 100 milioni o 150 milioni di euro sul tavolo”. Parole che contrastano con la volontà dell’attaccante che ha più volte manifestato la voglia di cambiare aria .

Lewandowski, che da quattro stagioni veste la casacca del Bayern Monaco, è corteggiato sia dal Real Madrid che dal Chelsea. In particolare i Blancos lo vorrebbero ingaggiare per dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo passato alla Juventus. I tedeschi al momento fanno muro e non pensano minimamente di cederlo. Nei giorni scorsi anche Kovac, tecnico dei bavaresi, ha bloccato la partenza del polacco usando i toni duri: “Robert non se ne andrà. Posso dire con sicurezza che non lo vogliamo vendere. Certamente lui sta lavorando per andarsene da qui e giocare in un'altra squadra, ma una cosa è quello che vorrebbe lui, altra è quello che vogliamo noi. E siamo noi che decidiamo. Ha un contratto e lo onorerà per più tempo possibile”.