BAYERN, BOATENG RESTA: NIENTE PSG

30/08/2018

E’ definitivamente naufragata la trattativa tra il Psg e il Bayern Monaco per il passaggio in terra francese del difensore Jerome Boateng. Secondo la ‘Bild’ i due club hanno interrotto i dialoghi a causa della troppa distanza tra la richiesta dei bavaresi (50 milioni di euro) e l’offerta dei parigini che non volevano andare oltre i 40 milioni di euro.