Psg, Neymar fa la lista della spesa

25 luglio 2017

Lo sceicco Al Khalaifi è pronto a lanciare l'assalto finale a Neymar. Operazione faraonica con tanto di mercato 'su misura' almeno a leggere Le Parisien. Il brasiliano vorrebbe almeno 4 acquisti di livello assoluto, uno già formalizzato è quello di Dani Alves. Neymar avrebbe chiesto anche l'arrivo del suo amico Coutinho dal Liverpool, obiettivo quasi impossibile con i Reds chiedono non meno di 90 milioni. Il Psg avrebbe allora proposto a Neymar Alexis Sanchez come alternativa. Per finanziare questa maxi operazione, il Psg sarebbe pronto a mettere sul mercato i vari Di Maria, Lucas Moura, Aurier e Krychowiak.