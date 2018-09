Juve, senti Raiola: “Pogba tra un anno in Spagna”

13/09/2018

Dopo la serie A e la Premier, sarà la Liga ad ospitare Paul Pogba. Tutto già programmato dall’agente del francese Mino Raiola nel 2016 si era espresso così mentre trattava il passaggio del centrocampista dalla Juve al Manchester United: “Tre anni e poi la Spagna”. Ed il prossimo giugno Raiola ha intenzione di mantenere la sua promessa e di portare il suo assistito in terra iberica per vestire con grande probabilità la maglia del Barcellona.



A confermare l’indiscrezione è il ‘Manchester Evening News’ che ribadisce la ferma intenzione del potente procuratore di far ingaggiare Pogba dal club blaugrana che è alla ricerca di un grande centrocampista per la prossima stagione. A spingere per un addio ai Red Devils è anche lo stesso calciatore che ha un rapporto ormai ai minimi termini con il tecnico degli inglesi Josè Mourinho. Nulla da fare quindi per la Juventus che già dalla scorsa estate sogna di riabbracciare la forte mezz’ala che si è consacrata come leader della Francia di Deschamps reduce dal trionfo Mondiale in Russia.