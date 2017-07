Barça, Valverde: "Contiamo su Neymar e lui su di noi"

22 luglio 2017

Ernesto Valverde alza le barricate e difende Neymar dall'assalto del Psg. "Contiamo su Neymar e lui su di noi". Il messaggio del tecnico del Barcellona. "Questo è il periodo delle voci di mercato - ha spiegato Valverde in conferenza stampa - e si sa come vanno queste cose. Fino a prova contraria, Neymar è un giocatore del Barça. Poi, vedremo che cosa accadrà".

"Non credo ci sia un club migliore di questo per lui" Ha ribadito il compagno di squadra Busquets, seduto accanto a Valverde. "Spero rimanga con noi il più a lungo possibile, ma è solo lui che puo' pronunciare l'ultima parola: se ha qualcosa da dire, lo dirà". Inevitabile poi la domanda a Valverde su Dybala, primo candidato a sostituire il brasiliano in caso di addio ai blaugrana: "Lo conosciamo, a tutti piacciono i buoni giocatori, ma per me i miei sono i migliori".