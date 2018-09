BARCELLONA, RABIOT OBIETTIVO DI GENNAIO

17/09/2018

Il futuro di Adrien Rabiot è da tempo in bilico. Il suo contratto con il Psg scade a giugno 2019 e se non arriverà il rinnovo è chiaro che a gennaio si scatenerà una vera e propria asta europea. Sono tanti i club interessati al 23enne centrocampista. Il Barcellona si sta muovendo, cercando di capire se è il caso di ingaggiarlo per la prossima stagione oppure se, con una offerta al Psg, potrà portarlo in Catalogna già a gennaio.