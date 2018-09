BALLARDINI: "VOCI DI MERCATO SU PIATEK? DEVE IMPARARE A CONVIVERCI"

29/09/2018

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Frosinone, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato delle voci di mercato attorno a Krzysztof Piatek: "Se vuole diventare un grande giocatore deve imparare a coesistere con tutto questo. Lui si allena bene, è molto serio. Non credo ci sia questo tipo di difficoltà però lo vedremo. Siamo all'inizio. Ha fatto tanto però nulla rispetto a quanto può fare da qui in avanti".