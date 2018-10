Attenzione a Joao Felix, l'ultima stella del calcio portoghese

15/10/2018 di ENZO PALLADINI

La fortuna è che nessuno per ora ha esagerato con i paragoni. Il nome di Cristiano Ronaldo non è stato scomodato, qualcuno si è spinto a Rui Costa ma il parallelismo più gettonato in Portogallo è quello tra Joao Felix e Bernardo Silva. Se il garoto (ragazzo) del Benfica arrivasse al livello del mancino del Manchester City, sarebbe già comunque qualcosa di straordinario. Nato il 10 novembre del 1999, l’attaccante e trequartista di Viseu ha esordito quest’anno nella Primeira Liga portoghese e ha già messo a segno 2 gol in 4 partite. È pronto all’esordio anche in Champions League ma ha già assaggiato il campo nelle qualificazioni, 2 presenze per un quarto d’ora in tutto. In estate, prima ancora che esordisse, è stato pesantemente corteggiato dal Monaco che vedeva in lui il nuovo Mbappé, ma 20 milioni non hanno minimamente sedotto il presidente del Benfica, Luis Filipe Vieira, disposto a lasciarlo partire solo su pagamento della clausola rescissoria, che attualmente è di 60 milioni con contratto fino al 2022. A breve dovrebbe essere firmato un nuovo contratto con una clausola di almeno 130 milioni, che rappresenterà il nuovo record per il calcio portoghese (quello attuale appartiene a Gedson Fernandes, centrocampista dello stesso Benfica, con 120 milioni).