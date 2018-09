ATLETICO, GRIEZMANN: "DIFFICILE DIRE DI NO AL BARCELLONA, MA..."

07/09/2018

Antoine Griezmann ha parlato del suo rifiuto al Barcellona. In un'intervista a L'Equipe, l'attaccante francese ha spiegato che la decisione di non accettare la proposta del club catalano fu difficile ma il legame con l'Atletico è stato decisivo. "Nell'Atletico tutti hanno fatto il possibile per farmi sentire a casa, mi sento un pezzo importante del puzzle. E' difficile dire no al Barcellona ma mi sento bene qui"