ATLETICO, FILIPE LUIS VERSO IL PSG

19/08/2018

Mercato in Francia e Spagna ancora aperto, ecco che l'Atletico Madrid potrebbe salutare uno dei suoi giocatori. Si tratta di Filipe Luis: il terzino brasiliano - secondo Cadena Ser - avrebbe chiesto la cessione, non avendo il posto da titolare garantito. Alla finestra c'è il Psg, che non ha chiuso per Alex Sandro della Juve e potrebbe essere interessata al brasiliano.