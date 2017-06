Milan, Conti: "Per me sarebbe un sogno"

28 giugno 2017

Sbarcato a Orio al Serio dopo l'eliminazione dell'Under 21 dagli Europei, Andrea Conti ha parlato del suo sempre più probabile approdo al Milan . "E' una possibilità. Quando si è palesata, ho deciso di giocare nel Milan e staremo a vedere - ha detto a Milanews.it -. So che domani si vedranno le due società per trovare un accordo. Quello che mi è accaduto è merito dell’Atalanta, alla quale sarò sempre grato. Il Milan è un sogno che si realizzerebbe".

Se il mercato ha influito sulle prestazioni dell’Under 21: “Non penso che il mercato abbia influito sulle nostre prestazioni. Abbiamo fatto un buon Europeo”.



Su Donnarumma: “Spero che ci sia anche lui al Milan con me. Mi spiace per il caos che si è creato attorno a lui. È un ragazzo di 18 anni e non merita le tante cattiverie che gli sono state dette”.