Kessié, la Roma non molla: alzata l'offerta per l'ingaggio

4 maggio 2017

Il forcing per arrivare a Franck Kessié è entrato nel vivo. Il Milan ha messo sul piatto 28 milioni di euro più tre di bonus, ma la Roma non vuol lasciarsi sfuggire il centrocampista nerazzurro e ha deciso di rilanciare per convicere il giocatore. In giornata i dirigenti dell'Atalanta hanno incontrato Monchi e Massara per fare il punto della situazione e il club giallorosso ha alzato l'offerta dell'ingaggio da 1.2 ad 1.8 milioni a stagione.