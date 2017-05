Atalanta, Percassi: "Gomez, Conti e Kessié, non svenderemo nessuno"

15 maggio 2017

L' Atalanta che ha conquistato l'Europa è destinata ad essere una boutique pregiata in estate. Il presidente Percassi però avvisa tutti che si tratta, non si svende, a partire dal Papu Gomez : "Per noi è incedibile, poi se arriva un'offerta irrinunciabile si valuterà. Stessa cosa per Conti". Poi fa partire l'asta per Kessie : " Roma o Milan ? E' molto ambito, decideremo a fine stagione. Chi paga di più se lo porterà via".

Il quinto posto praticamente assicurato in campionato e la qualificazione in Europa League sono il coronamento di una stagione da sogno per i giovani dell'Atalante che ora sono nelle liste mercato di club di mezza Europa. Il rischio di smobilitare c'è in casa nerazzurra, ma con i conti societari a posto sarà il presidente Percassi a decidere chi poter cedere in estate e a quanto. Le richieste non mancano e riguardano praticamente tutti i gioiellini di Gasperini. Se i soldi per Caldara sono già arrivati dalla Juventus, tra i nomi più in vista ci sono Gomez e Conti: "Noi non vogliamo far partire il Papu nemmeno con un'offerta irrinunciabile, ma se arrivasse toccherà a lui decidere cosa fare. Stesso discorso per Conti. Noi non svendiamo nessuno, ma se per necessità dovessimo cedere qualcuno lo faremo alle nostre condizioni e cifre". Club avvisati, anche per Kessié conteso da Roma e Milan.



"Kessié al Milan può essere uno dei titoli estivi, ma c'è anche la Roma ed è molto ambito. Per ora e nostro poi a fine stagione decideremo cosa fare, ma di sicuro non lo svendiamo. Chi sarà disposto a pagarlo di più, potrà prenderlo". Chi non si muoverà è il tecnico Gasperini che di recente ha firmato il rinnovo: "E' amato da tutti e ha fatto un lavoro fantastico. Si è creato un grande feeling e sono felice che abbia rinnovato. Giocare in Europa comporterà un grande sforzo, ma vogliamo farlo da grande società".