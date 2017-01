Atalanta, ora è ufficiale: Sportiello alla Fiorentina Il portiere parte con la formula del prestito fino al 2018 con diritto di riscatto

13 gennaio 2017

Continua la girandola dei portieri in Serie A. Dopo Storari e Gabriel, anche Sportiello ha cambiato casacca. Il portiere dell'Atalanta è infatti passato ufficialmente alla Fiorentina con la formula del prestito fino al 2018 con diritto di riscatto. Chiuso alla Dea, Sportiello ha deciso di cambiare aria e provare a giocarsi il posto da titolare con Tatarusanu. Intanto a Bergamo è arrivato Pierluigi Gollini in prestito per 18 mesi dall'Aston Villa.

Sportiello ha scelto dunque di ripartire da Firenze per conquistare un posto da titolare. Una piazza importante, dopo gli ultimi mesi travagliati all'Atalanta all'ombra di Berisha. In Viola al momento ha davanti Tatarusanu, ma nel corso della stagione le gerarchie potrebbero già cambiare. Molto dipenderà da come saprà sfruttare le sue occasioni e dai piani della Fiorentina per il futuro. Di sicuro Sportiello resterà a Firenze fino al 2018. Per dimostrare le sue capacità il tempo non gli mancherà.

IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA Fiorentina comunica di aver acquisito,a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018, con diritto di riscatto, Marco Sportiello dall’Atalanta pic.twitter.com/ivTQI5mZFP — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 13 gennaio 2017

GOLLINI: "GRAZIE ATALANTA" Appena sbarcato a Bergamo, Gollini ha mostrato subito grande entusiasmo per la nuova avventura all'Atalanta. "Sono molto felice, sono contento e ringrazio l'Aston Villa - ha spiegato il portiere arrivato in prestito alla Dea dall'Aston Villa -. Ringrazio anche la famiglia Percassi e tutta l'Atalanta, non vedo l'ora di iniziare. Sportiello ha fatto molto bene, è un portiere di assoluto valore e spero di fare altrettanto bene"

