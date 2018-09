ATALANTA, L. PERCASSI: "GASP NON IN DISCUSSIONE"

19/09/2018

Dopo lo 0-2 contor la Spal, l'ad dell'Atalanta Luca Percassi tranquillizza l'ambiente: "Ho molta fiducia nei ragazzi e in Gasperini, di cui tutti riconoscono il valore: le sue scelte non possono essere messe in discussione, anche se a fine partita in Italia siamo tutti allenatori e affrettiamo i giudizi. Non io, comunque".