ATALANTA, GASPERINI RINNOVA FINO AL 2021

20/09/2018

Gasperini-Atalanta fino al 2021, ecco il comunicato ufficiale: "Atalanta B.C. e Gian Piero Gasperini sono lieti di annunciare di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto del tecnico sino al 2020-2021, con opzione in favore del Club anche per la stagione 2021-2022. Un allungamento del rapporto con l'obiettivo di dare continuità al progetto inizato tra Atalanta ed il tecnico nerazzurro nella stagione 2016-2017".