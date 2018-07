"Speciale Calciomercato" in onda su Tgcom24 e Sportmediaset.it tutte le sere alle 21.30

14/07/2018

Le vacanze, le spiagge, il mare. Ma anche, o soprattutto, il calciomercato. L'estate entra nel vivo e, con lei, le trattative di mercato che potranno cambiare gli equilibri delle squadre di serie A e non solo. Tgcom24 (sul canale 51 e sul sito) e Sportmediaset.it tutte le sere (dal lunedì al venerdì) fino al 17 agosto vi informeranno con uno "Speciale Calciomercato" in onda dalle 21.30 alle 22.30 .

La trasmissione che vi terrà compagnia fino alla chiusura del calciomercato (il 17 agosto alle 20), quando ormai anche il mese di agosto si avvierà verso la conclusione, sarà l'occasione per fare il punto sulle trattative più calde del momento. Come sempre, vi sarà interazione con i telespettatori davanti alla tv e con gli utenti davanti al pc. Il via alla trasmissione sarà dato da Giorgia Rossi. Sui social potrete commentare con l'hashtag #calciomercatotgcom24.