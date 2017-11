Il comunicato di Vieri e della Caracciolo: "È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza"

8 novembre 2017

Dopo le anticipazioni annunciate ieri dal settimale Chi, oggi Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno emesso un comunicato per chiedere comprensione e rispetto in un momento molto particolare e delicato della loro vita: "È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media; purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento. Chiediamo a tutti di capire e rispettare questo delicato momento della nostra vita".