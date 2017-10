WWE 2K18, due nuove modalità: Il mio giocatore e Road to glory

3 ottobre 2017

Tra le novità offerte da WWE 2K18 si distinguono due nuove modalità: Il mio GIOCATORE e ROAD TO GLORY. Introdotte per portare una ventata di freschezza alla serie WWE 2K, queste nuove esperienze di gioco pongono l'enfasi sulle scelte dei giocatori dando vita a un sistema di progresso del personaggio ancora più calibrato. Ne Il mio GIOCATORE potrete sperimentare numerosi stili di combattimento e classi di personaggi ben distinte tra loro, ma non finisce qui: progredendo nel gioco potrete anche personalizzare e potenziare i vostri personaggi Il mio GIOCATORE per utilizzarli nelle modalità La mia CARRIERA (giocatore singolo) e ROAD TO GLORY (multigiocatore).

Il mio GIOCATORE

In WWE 2K18 i giocatori potranno creare i propri personaggi Il mio GIOCATORE da utilizzare nelle modalità La mia CARRIERA e ROAD TO GLORY. I personaggi Il mio GIOCATORE sono potenziabili: progredendo nelle due modalità sopra citate, i vostri lottatori diventeranno sempre più forti. Nella schermata principale de Il mio GIOCATORE troverete opzioni di personalizzazione e miglioramento uniche per Il mio GIOCATORE e potrete accedere direttamente a La mia CARRIERA e ROAD TO GLORY.



ROAD TO GLORY

ROAD TO GLORY è un'esperienza online completamente nuova, che permette ai giocatori di tutto il mondo di affrontarsi sul ring. Potrete combattere in tantissimi match giornalieri per ottenere stelle, potenziamenti, parti per le vostre Superstar e VC. Inoltre, salendo di livello, potrete personalizzare i vostri personaggi Il mio GIOCATORE per partire avvantaggiati nei vostri match online. Questa modalità spinge i giocatori a dare il meglio di sé per ottenere l'accesso agli eventi PPV, sconfiggere le proprie Superstar WWE preferite e ottenere ricompense eccezionali.