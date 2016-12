World of Warcraft: Legion è disponibile da oggi

Dopo diversi mesi di attesa è finalmente disponibile la sesta espansione di World of Warcraft, chiamata Legion.



La serie di Activision Blizzard, infatti, nonostante il recente successo cinematografico è principalmente uno dei videogiochi più amati e venduti di sempre.



In questa avventura del celebre gioco di ruolo online dovrete scoprire i segreti delle Isole Disperse, trovare e apprendere l'uso di armi Artefatto dalla potenza leggendaria e radunare campioni che combattano per la loro causa nelle Enclavi di Classe.



Non un compito semplice, potremmo dire.



Nel caso in cui siate interessati all'acquisto, qui potrete trovare tutti i contenuti di questa nuova espansione e un nuovo -spettacolare- trailer , mentre questo è quello che è contenuto all'interno dell'edizione da collezionisti disponibile da oggi in tutti i migliori negozi di elettronica.