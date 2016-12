Videogiochi e porno stanno soffocando la virilità maschile?

Oggi parliamo di un argomento un po' differente. Sempre legato ai videogiochi, ma presi da un punto di vista differente. Questa volta non si parla però di violenza, argomento già trattato dalla nostra redazione , quanto degli effetti che un abuso di videogiochi e pornografia avrebbe sulla libido maschile.

Secondo uno studio di Phillip Zimbardo, psicologo e professore emerito all’Università di Stanford, una combinazione tra pornografia e videogiochi sarebbe alla base della presunta crisi della mascolinità nelle nuove generazioni di maschi. Secondo lo studio, infatti, abusare di queste due "forme di intrattenimento" finirebbe per riprogrammare i meccanismi del sistema della ricompensa interno al cervello, disincentivando il soggetto “riprogrammato” a stringere relazioni interpersonali.

C'è da dire che alcuni membri della comunità scientifica hanno criticato la ricerca perché non in grado di stabilire nessi scientificamente comprovabili tra la causa (videogiochi e porno) e l'effetto (la crisi della virilità nel maschio moderno).Anche perché, aggiungiamo noi, i malditesta solitamente lo hanno le signorine, e non coloro che utilizzano Oculus Rift...

In generale, comunque, ogni abuso è sempre dannoso, che sia di videogiochi, di medicinali, di cibo. Quindi attenzione a bilanciare sempre i vostri rendez-vous virtuali con quelli reali.