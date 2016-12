Valentino Rossi The Game sarà mostrato in anteprima mondiale al Romics

Nel weekend che va dall'8 al 10 di aprile si terrà presso la Fiera di Roma la diciannovesima edizione del Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games.



All'interno degli spazi dedicati ai videogiochi e più precisamente nel Padiglione numero 8, Milestone, il più grande sviluppatore italiano di videogiochi, mostrerà per la prima volta al pubblico il nuovissimo Valentino Rossi The Game, l'evoluzione dei classici MotoGP.



In questa nuova edizione del gioco, che arriverà a giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One, infatti, il campionato della MotoGP sarà affiancato dalle tante esperienze che caratterizzano la vita sportiva del Dottor Rossi, come i rally o l'Academy. Oltre che, ovviamente, decine e decine di moto da corsa.



A questo indirizzo potrete trovare il primo trailer del gioco .



L'appuntamento è dunque fissato per questo fine settimana, quando i fan del numero 46 potranno assistere a tutte le iniziative che sono state programmate per il lancio del gioco, sia dal vivo presos il Romics, sia in streaming.