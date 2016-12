Valentino Rossi diventa un videogioco grazie al più importante sviluppatore italiano

In occasione del Rally di Monza Show 2015, Milestone, la più grande realtà italiana impegnata nello sviluppo di videogames, annuncia Valentino Rossi The Game, il videogioco dedicato alla vita e alla carriera del campione simbolo del Motomondiale.



Il gioco sarà disponibile a partire da giugno 2016 su PlayStation 4, Xbox One e PC.



Guardate qui il trailer di lancio.





L’edizione 2016 del videogioco ufficiale della MotoGP, oltre a tutti gli elementi classici che ne hanno contraddistinto la serie in questi anni e la stagione 2016 del campionato MotoGP, sarà caratterizzato da tante novità dedicate al 9 volte campione del Mondo Valentino Rossi.



Nel videogioco potrete ripercorrere la storia del 46 dall’inizio della sua carriera ad oggi, non solo sulla moto, ma anche su di una macchina da Rally in tracciati come il Rally di Monza. Ci saranno anche gare di Flat Track e l'intero Valentino Rossi Ranch.



“Sono felice di annunciarvi che realizzerò insieme ai ragazzi di Milestone Valentino Rossi The Game. Abbiamo scelto di includere da un lato gli elementi più importanti sulla mia carriera nella MotoGP e dall’altro tutti elementi fuori circuito che mi stanno molto a cuore come il Ranch, il Rally e molto altro. Sarà divertente cimentarsi nel gioco non solo come videogiocatore ma anche come ‘tester collaudatore’. Lavorerò con il team di sviluppo per assicurare a tutti i fan la migliore esperienza che abbiate mai visto” ha commentato Valentino Rossi durante la presentazione del gioco.



Che ne pensate di questa collaborazione?