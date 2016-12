Uncharted 4: Fine di un Ladro, l'Indiana Jones di PlayStation, sta per tornare

La serie di Uncharted, quella che in molti definiscono come l'Indiana Jones di PlayStation, sta per tornare su console con il quarto capitolo intitolato Fine di un Ladro.



Il gioco, in arrivo esclusivamente su PlayStation 4 il prossimo 10 maggio, vi vedrà vestire nuovamente i panni di Nathan Drake, un simpatico quanto inaffidabile cacciatore di tesori, nuovamente alle prese con una situazione più grande di lui.



La serie è famosa per la sua grafica sensazionale e la sue spettacolarità, ma in questo quarto capitolo cercherà di ampliare ulteriormente il suo orizzonte andando ad inglobare elementi visti, per esempio, in giochi come Assassin's Creed e Metal Gear Solid.



Una recente demo mostrata durante un evento stampa svoltosi a Milano mostrava infatti livelli molto ampi da percorrere a bordo di una Jeep, lungo i quali ci si poteva fermare per cercare tesori o per risolvere qualche piccolo puzzle.



Ecco qua il filmato completo .



Non mancheranno scene di combattimento, da affrontare a viso aperto o sfruttando gli ampi scenari per nascondersi.



Il progetto è, come al solito, ambizioso, tanto che Naughty Dog, lo sviluppatore celebre anche per aver creato The Last of Us, ha dichiarato che il finale del gioco farà discutere per molto tempo .