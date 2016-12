Uncharted 4: Fine di un ladro è il miglior gioco di questa generazione

Che Uncharted 4: Fine di un ladro sembrasse bello, non c'erano dubbi, ma che potesse addirittura essere il miglior gioco di questa generazione di console in alcuni cominciavano a non crederlo, visti i diversi rinvii subiti in fase di programmazione.



Stando a quanto si legge da Metacritic , un sito che si occupa di aggregare e sintetizzare tutte le principali recensioni del mondo, l'ultima fatica di Naughty Dog sarebbe il gioco originale per PS4 e Xbox One col punteggio più alto, grazie ad una media voto di 94.



Solo il rifacimento in HD di GTA V riesce a fare di meglio, ma trattandosi di un gioco uscito per PS3 e Xbox 360, non viene conteggiato.



Guardando la prima ora di gioco , non è difficile capire come sia riuscito a battere colossi del calibro di Dark Souls 3, The Witcher 3: Wild Hunt o Halo 5.



Uncharted 4: Fine di un ladro, infatti, è il perfetto mix tra un film e un videogames, ricco di storia, di azione, ma anche di divertenti segreti, come una possibile rivelazione su The Last of Us 2 o agli intoppi avuti durante la presentazione del gioco durante lo scorso E3 .



E' disponibile dal 10 maggio su PlayStation 4. Lo avete già acquistato?