Una bionda per sponsorizzare Fallout 4 e Call of Duty Black Ops. III

Call of Duty ha stretto una collaborazione col birrificio “Black Hops Brewing” per una scura dal sapore fresco, leggero e rinfrescante ( qui potete trovare maggiori dettagli ). Fallout 4 si è affidato a Carlsberg UK, per una classica birra bionda. Eccola qui . Gli sviluppatori di Kinkdom Come Deliverance hanno scelto di proporre, invece, una selezione di birre più varia, ma ugualmente riuscita. Ecco qualche immagine Anche gli astemi avranno di che bere, grazie alla riproduzione della celebre Nuke Col Quantum , la bevanda che si trova in ogni dove nell'universo di Fallout. La bevanda sarà prodotta da Jones Soda Co. e disponibile solo da Target. Quindi al momento noi italiani siamo fuori dai giochi.Che ne dite? I videogiochi sono sempre più una cosa seria, vero?