Un sindacato della Polizia si scaglia contro il videogioco RIOT

2 luglio 2015

Se dopo i disastri del primo maggio a Milano qualcuno aveva provato a ironizzarci sopra prendendo in giro il fenomenale Tia Sangermano, il goffo black bloc pizzicato dalle telecamere di TGCom 24 , altri non si sono mostrati così pronti a dimenticare tutto.

Riot, un gioco indipendente che vorrebbe simulare le rivolte di piazza. Ci aveva già provato la MOD di GTA V, ovvero un'espansione del gioco creata dagli stessi giocatori, che introduce le rivolte di piazza a far alzare qualche sopracciglio, ma alla fine è passata sotto silenzio, mentre è stata mostrata meno indulgenza verso, un giocoche vorrebbe simulare le rivolte di piazza.

Il fatto che sia sviluppato da un programmatore italiano, Leonard Menchiari, ha surriscaldato gli animi, soprattutto perché è stato più volte visto in prima linea durante gli scontri in Val di Susa dalla parte dei manifestanti No TAV.

Il suo punto di vista, secondo i membri del COISP (uno dei tanti sindacati di Polizia presenti in Italia), appare chiaro nel videogioco, che quindi sarebbe una sorta di opera che esalta e mitizza queste azioni di guerriglia, al posto di censurarle.

"Il gioco Riot viene ampiamente pubblicizzato e proposto come uno strumento di guerriglia urbana e rivolta, termini che le dovrebbero risuonare particolarmente familiari dopo le manifestazioni del 1° Maggio a Milano, messa a ferro e fuoco proprio dai “rivoltosi” black bloc, così bene rappresentati nell'immagine che segue, dove viene incendiata una Volante della Polizia a colpi di molotov," questo sono le parole di Franco Maccari, segretario del sindacato.

Il fatto che in alcune foto poi si vedano bruciare delle gazzelle della polizia non aiuta certamente a distendere il dialogo tra le parti.

La vicenda rimane aperta, voi che ne pensate, vi incuriosisce il progetto RIOT?