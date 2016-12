Twitch: i contenuti per adulti saranno da oggi vietati

Twitch, il servizio di Adults Only" dall'ESRB, il corrispettivo statunitense del nostro PEGI, così da evitare che contenuti dall'alto tasso di violenza o sesso possano essere visti inavvertitamente anche da minori. Oggi si compirà una piccola rivoluzione all'interno di, il servizio di streaming dedicato ai videogiochi e comprato da Amazon per un miliardo di dollari. La compagnia ha infatti deciso di mettere al bando tutti i giochi classificati"" dall, il corrispettivo statunitense del nostro, così da evitare che contenuti dallpossano essere visti inavvertitamente anche da minori.

eSports nel mondo, tanto da approdare persino in televisione, con polemiche annesse, ma con ascolti da capogiro Al momento, infatti, Twitch sceglieva di volta in volta quale gioco vietare, ma questo sistema non garantiva uniformità e chiarezza per la società, che ha deciso dunque di rivolgersi all'ente preposto americano. Questa decisione arriva dopo quella che vietava alle ragazze di comparire in abiti succinti solo per alzare le visualizzazioni e va vista nell'ottica dell'enorme crescita della popolarità deglinel mondo, tanto da approdare persino in televisione, con polemiche annesse, ma

Twitch avrà ripercussioni sul servizio, anche se va detto che al giorno d'oggi solo 26 giochi, tra i quali spiccano GTA: San Andreas, Manhunt 2 e Fahrenheit, sono stati classificati come "adults only". Inoltre non è chiaro come si comporteranno nei confronti di quei prodotti di importazione che non sono stati classificati dall'ESRB, ma che comunque si caratterizzano per gli Vedremo se la decisione presa daavrà ripercussioni sul servizio, anche se va detto che al giorno d'oggi solo 26 giochi, tra i quali spiccano, sono stati classificati come "adults only". Inoltre non è chiaro come si comporteranno nei confronti di quei prodotti di importazione che non sono stati classificati dall'ESRB, ma che comunque si caratterizzano per gli alti contenuti sessuali

Una scelta che sicuramente dovrebbe far riflettere, soprattutto le nostre istituzioni, per non rischiare di farsi trovare troppo impreparati di fronte a questa nuova frontiera della comunicazione.

Di Luca Forte