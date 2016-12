Tutto è pronto per la New York post-apocalittica di The Division

Tutto è pronto per Tom Clancy's The Division, l'atteso ibrido tra un gioco di ruolo online e uno sparatutto in terza persona.



Il 28 gennaio, infatti, comincerà una fase di beta nella quale tutti coloro che hanno prenotato il gioco o che hanno ottenuto un codice attraverso la registrazione sul sito ufficiale o tramite altri canali (nei prossimi giorni tenete d'occhio VG247.it per poter avere l'occasione di ottenere una chiave) potranno testare liberamente e gratuitamente questa esperienza.



In modo di capire se varrà la pena aspettare l'8 marzo, ovvero il giorno nel quale The Division arriverà ufficialmente su Xbox One, PC e PS4.



In The Division interpreterete un soldato di una forza d'intervento speciale schiarata a New York dopo una letale pandemia, impegnato nel cercare di rendere nuovamente la città sicura, oltre che di limitare l'ulteriore espansione del virus.



The Division si giocherà prevalentemente online, in compagnia di un massimo di 4 persone per squadra, ma non disdegna zone nelle quali un massimo di 20 giocatori dovranno provare a convivere per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi, come nemici molto forti, o la conquista di zone armate.



Qui potrete trovare ben 50 minuti di gioco per farvi un'idea di quello che vi aspetterà.



Interessati? Allora segnatevi il codice che potrete trovare a questo indirizzo , perchè vi consentirà di sbloccare quattro set di equipaggiamento.



