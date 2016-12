Tutti i segreti di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Metal Gear Solid V The Phantom Pain e di fugare molti dei dubbi che si erano accumulati sulla produzione. Il gioco uscirà il primo settembre su PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One, mentre il 15 su PC ed è l'erede di quel Metal Gear Solid che tanto fece scalpore per la sua cinematograficità ai tempi della prima PlayStation. Dopo le tante chiacchiere su di un presunto litigio tra Konami e Hideo Kojima , dopo la cancellazione di Silent Hills , il progetto con Del Toro e Reedus, finalmente abbiamo avuto modo di provare lungamentee di fugare molti dei dubbi che si erano accumulati sulla produzione. Il gioco uscirà il, mentre iled è l'erede di quelche tanto fece scalpore per la sua cinematograficità ai tempi della prima PlayStation.

Gli anni sono passati, le tecnologie ora sono in grado di mettere in campo un gioco enorme, da esplorare liberamente in lungo e in largo, quello che non è cambiata è la voglia di Kojima, l'ideatore della serie, di stupire attraverso scene animate spettacolari e dal grande impatto, oltre che trovate di gioco divertenti e altrettanto geniali.

In questo caso il gioco è ambientato nel 1984 tra l'Afganistan e l'Africa equatoriale, entrambi teatri di una sanguinosa guerra. Qui dovrete portare a termine delle pericolose missioni fondamentali per racimolare i soldi e le risorse grazie alle quali ricostruire il vostro esercito di mercenari decimato da un pericoloso nemico: Skull Face.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain si dividerà tra le classiche fasi stealth che vi chiederanno di infiltravi all'interno di basi nemiche e altre sezioni in cui potrete vagare liberamente per l'enorme mappa. Inoltre ci sarà tutta una fase di gestione della base e del suo personale in grado di dare maggiore spessore a tutta l'esperienza che si preannuncia gargantuesca. Dieci ore di gioco, infatti, non sono state sufficienti per scalfire la superficie della storia e delle possibilità di gioco, cosa che ci fa sperare in una longevità davvero sensazionale.

Nel caso voleste approfondire molti aspetti del gioco, vi segnaliamo 14 cose che forse non sapete di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, in attesa che nei prossimi mesi Konami sveli maggiori dettagli sulla sua produzione.