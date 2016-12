Totti infrange un altro record: è l'ultimo giocatore di FIFA 96 ancora in attività

Francesco Totti è sempre più nella leggenda. Non solo in quella del calcio giocato, ma anche di quello virtuale.



Il capitano della Roma, infatti, ha infranto un nuovo record di longevità. Dopo l'addio di Rogerio Ceni è diventato l'unico calciatore ancora in attività tra quelli presenti in FIFA 96, un vecchissimo simulatore di calcio che quest'anno ha compiuto 20 anni. Certo, non sarà un gol nel derby o non gli darà la gioia di uno scudetto, ma un record è pur sempre un record.



In attesa di ritornare su di un campo da gioco, Totti è particolarmente attivo sulle nostra console e sui PC anche nelle più recenti versioni di PES 2016 e FIFA 16. Il suo festeggiamento durante il derby dello scorso anno, quello col selfie, tanto per intenderci, è stato inserito in uno dei giochi più famosi sul mercato.



La segnalazione arriva direttamente dalla pagina Facebook della Serie A Tim, sempre pronta a festeggiare i record più curiosi dei nostri calciatori. Anche quelli virtuali.



A questo punto non ci rimane di augurare a Francesco Totti di diventare l'ultimo rimasto anche in FIFA 96, 97 e perchè no 2000!