Tom Clancy's The Division: la beta si concluderà martedì 2 febbraio

Buone notizie per i fan di Tom Clancy's The Division. Ubisoft ha infatti annunciato che la beta del suo attesissimo titolo è stata prorogata fino a martedì 2 febbraio. Contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi, i giocatori avranno perciò a loro disposizione 24 ore in più per esplorare la Dark Zone, l'area PvP del gioco.



Se ancora non foste riusciti a capire il funzionamento di questa vasta area di gioco, eccovi una comoda guida ricca di consigli su come muovervi al meglio, senza perdere il prezioso bottino che è custodito al suo interno.









Pur essendo due titoli diametralmente opposti, The Division e Destiny hanno però delle caratteristiche in comune:



Vi ricordiamo che Tom Clancy's The Division, sarà disponibile a partire dall'8 marzo per PlayStation 4, Xbox One e PC. Acquisterete il gioco su PlayStation 4, oppure su Xbox One? A questo indirizzo è possibile trovare un video che mette a confronto le due versioni. A giudicare dal filmato, entrambe le piattaforme sono in grado di assicurare un frame-rate stabile a 30 fps.Pur essendo due titoli diametralmente opposti, The Division e Destiny hanno però delle caratteristiche in comune: scopritele nel confronto dei colleghi di VG247.it