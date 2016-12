The Witcher 3: Wild Hunt fa incetta di Oscar nella notte dei videogiochi

Anche i videogiochi hanno la loro Notte degli Oscar e quella di quest'anno si è tenuta lo scorso 4 dicembre negli Stati Uniti.



The Games Award 2015, questo il nome della manifestazione, ha visto tante personalità del settore partecipare all'evento e un gioco su tutti, The Witcher 3 Wild Hunt, fare incetta di premi.



Questo immenso gioco di ruolo, sviluppato in Polonia dal talentuoso team che risponde al nome di CD Projekt RED, ha vinto il premio come miglior gioco del 2015, miglior gioco di ruolo e CDP è stato incoronato come studio di sviluppo dell'anno.



Premi assolutamente meritati per la complessità e maestosità del progetto, che quest'anno si espanderà ulteriormente con Blood&Wine, una nuova avventura che promette di portare tante novità nella serie. Wild Hunt è la conclusione di una trilogia iniziata ormai una decina di anni fa su PC e poi approdata anche su console. CD Projekt RED ha voluto rassicurare tutti i fan preoccupati da questo addio: lo strigo tornerà presto sui nostri schermi.



Altri mattatori della serata sono stati il divertente ibrido tra macchine radiocomandate Rocket League e Her Story, un'affascinante avventura che vi chiederà di scoprire la verità tra le parole di una misteriosa ragazza.



A questo indirizzo potrete trovare la lista completa dei vincitori.



Che ne pensate? Siete d'accordo coi premi?