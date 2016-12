The Witcher 3: il cacciatore di mostri Geralt di Rivia non avrebbe dovuto essere il protagonista

In quanti hanno amato The Witcher 3 Wild Hunt? Senza dubbio il gioco di CD Projekt RED, lo sviluppatore polacco con sede a Varsavia, è stato uno dei maggiori successi del 2015. Ma avrebbe avuto lo stesso successo senza il suo protagonista, Geralt di Rivia?



Questo è il suggestivo quesito che emerge dall'intervista fatta da VG247.it a colui che ha scritto la trama del videogame . Sembra, infatti, che nei piani iniziali, il canuto cacciatore di mostri non avrebbe dovuto essere il protagonista dei videogiochi.



Nell'adattare i libri dello scrittore Andrej Sapkowsi, infatti, CD Projekt RED aveva pensato di creare un nuovo personaggio per poter scrivere una storia originale che si potesse adattare con le esigenze di un videogioco. Poi, per fortuna, lo studio di sviluppo ha deciso di tornare sui suoi passi, sfruttando il carismatico, donnaiolo e taciturno cacciatore di mostri.



Nella stessa intervista viene fuori che Blood and Wine, l'espansione di The Witcher 3: Wild Hunt in arrivo nei prossimi mesi, sarà l'ultimo gioco nel quale vedremo Geralt come protagonista , ma, con tutta probabilità, non l'ultimo videogame ispirato all'universo di The Witcher. Si prospetta dunque una pausa e poi il ritorno di personaggi quali Ciri, Yennefer o Ranuncolo.



Inoltre questa nuova espansione vi darà modo di conoscere un nuovo nemico , molto più carismatico e complesso rispetto a quelli incontrati finora.



