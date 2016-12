The Last of Us: lo sviluppatore manda un regalo al figlio di un suo fan morto

Giocava a The Last of Us con suo padre mentre quest'ultimo vedeva aggravarsi i sintomi della sua malattia. Una volta morto Naughty Dog, lo sviluppatore del gioco, ha deciso di inviare al figlio un pacchetto dono come ringraziamento per l'amore e il tempo dedicato loro da questo fan.

"Storie come la tua sono la ragione per cui lavoriamo duramente per creare grandi giochi e leggere che The Last of Us ha cambiato la tua vita ci è di ispirazione. Quando ho letto che ti sei sentito come se fossi stato ancora con tuo padre mentre ci giocavi, mi ha commosso molto. Non posso immaginare il dolore che hai provato in questi mesi ma ci ha toccati il fatto di esserti stati di aiuto nell'attraversarli."