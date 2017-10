The Evil Within 2: il trailer del lancio

11 ottobre 2017

In The Evil Within 2 , Sebastian Castellanos deve nuovamente affrontare orrori indescrivibili nati dall'incubo del famigerato STEM. Tuttavia, questa volta la missione di Sebastian è personale: sta cercando la figlia Lily che pensava di aver perso anni fa. È una corsa contro il tempo mentre il mondo intorno a lui si disgrega. Sebastian deve trovare Lily prima che lo STEM collassi e li inghiotta per sempre. Ma Sebastian non deve solo affrontare le grottesche creature che si aggirano per le strade di Union per trovare Lily... Lo STEM è un mondo che può essere piegato e distrutto dalla volontà di una manciata di squilibrati individui. E il vero orrore potrebbe nascere dagli uomini intrappolati all'interno, come il contorto fotografo Stefano e il "giusto" sacerdote Theodor, entrambi intenti a piegare l'indebolito sistema alle loro volontà.

Sei pronto a tornare nell'incubo? Troverai Lily prima che Stefano e Theodore facciano a pezzi il mondo? Visita Bethesda.net per scoprire nuovi dettagli e approfondimenti dal team di Tango Gameworks, e ricorda, l'unica via d'uscita... è rientrare. Torna all'inferno nel seguito dell'avvincente survival horror del 2014, nato dalla mente di Shinji Mikami. Affronta creature spietate in luoghi dominati dal terrore e lotta contro i tuoi incubi peggiori in una corsa contro il tempo per salvare tua figlia.



The Evil Within 2 sarà pubblicato in tutto il mondo venerdì 13 ottobre 2017 per PlayStation 4, Xbox One e PC.