The Evil Within 2, bentornati nell'horror

13 ottobre 2017

Quale giorno migliore per pubblicare un videogioco horror che non un venerdì 13? E da venerdì 13 ottobre 2017 è in vendita The Evil Within 2 , nato dalla geniale mente del maestro del genere Shinji Mikami e dal talentuoso team Tango Gameworks. Il gioco, distribuito da Bethesda Softworks, società di ZeniMax Media, è ora disponibile per Xbox One, PlayStation® 4 e PC. The Evil Within 2, diretto dal game designer John Johanas con Mikami nelle vesti di produttore del gioco e supervisore creativo porta l’acclamato franchise a un nuovo livello con il suo unico mix di brividi psicologici e survival horror.

Inoltre all'oscura mente del compositore Masatoshi Yanagi si deve la colonna sonora di The Evil Within 2 disponibile su Spotify, iTunes e Amazon. “Con The Evil Within 2 abbiamo voluto dare ai fansun valido motivo per ritornare nel mondo dello STEM, un luogo infernale che nessuno intende nuovamente visitare - ha dichiarato John Johanas, Game Director di Tango Gameworks - . Per il sequel abbiamo utilizzato un approccio ancora più aperto per incoraggiare una maggiore libertà di esplorazione e consentire ai giocatori di scegliere in modo in cui giocare. I giocatori dovrebbero davvero prepararsi per sopravvivere”.



Nei panni di Sebastian Castellanos, dovrete immergervi nuovamente in un'esperienza infernale nel seguito dell'acclamato gioco del 2014. Combattete creature distorte in ambienti spaventosi e affrontate i vostri peggiori incubi nel tentativo di salvare vostra figlia. Buona paura a tutti!