Super Mario Odyssey, c'è anche un video musciale

11 ottobre 2017

In attesa di Super Mario Odyssey, la nuova avventura di Mario in uscita esclusiva per Nintendo Switch a fine mese, il nostro eroe sbarca nel mondo reale per vivere una vera e propria odissea nel nuovissimo video musicale di Super Mario Odyssey: Jump Up, Super Star! Non perderti Mario nelle strade della città in un fantastico numero di ballo!