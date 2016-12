Street Fighter V: un lancio tra luci e ombre

Disastroso lancio per Street Fighter V, l'ultima incarnazione del famoso franchise di Capcom.



Purtroppo, il team di sviluppo del gioco si è ritrovato a dover fronteggiare diversi problemi per quanto riguarda il comparto online su PlayStation 4 e PC: i server di gioco non hanno infatti retto all'invasione dei giocatori che hanno scelto di acquistarlo al day one, scatenando delle comprensibili ondate di rabbia sui social network.



Capcom si è da subito adoperata per risolvere i problemi, migliorando il più possibile la situazione su PlayStation 4, mentre l'emergenza su PC non è ancora rientrata, tant'è che è già in lavorazione una patch per salvare la situazione. Basta infatti leggere le recensioni degli utenti su Steam, in modo da potersi fare rapidamente un'idea del disastro: tra i numerosi problemi segnalati, spiccano in primo piano l'impossibilità di poter utilizzare alcuni modelli di arcade stick, oltre alle altalenanti prestazioni del comparto tecnico, figlie di uno sviluppo non proprio all'altezza delle aspettative.



L'online è il cuore pulsante di questo Street Fighter V, dato che il comparto single player è volutamente scarno. Acquistando il titolo, i giocatori si sono ritrovati tra le mani un'esigua modalità storia, una sezione dedicata all'Allenamento, una modalità Sopravvivenza (composta da 4 parti, che saranno implementate nel corso dei prossimi mesi), oltre alla possibilità di affrontare degli avversari tramite il gioco in locale. La "vera" modalità storia, arriverà soltanto a giugno e porterà tantissime (e gradite) novità all'interno del gioco.



