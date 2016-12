Stephen Curry, Harden e Davis si dividono la copertina di NBA 2K16

NBA 2K16, l'attesissima nuova edizione della simulazione di basket più completa e riuscita del pianeta. In corrispondenza con l'inizio delle NBA Finals tra i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers è arrivato anche l'annuncio ufficiale di, l'attesissima nuova edizione dellae riuscita del pianeta.

Il gioco arriverà su Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4 e PC il prossimo 29 settembre e metterà in copertina un terzetto delle meraviglie formato da Stephen Curry, l'MVP dell'ultima stagione, il Barba James Harden e l'uomo sopracciglia Anthony Davis. Nientemeno di tre dei cestisti più forti del pianeta e tre dei maggiori protagonisti della stagione in corso.

Spike Lee, celebre regista (He Got Games) e accanito tifoso dei New York Knicks di Bargnani, parteciperà alla realizzazione del gioco, scrivendo e dirigendo una rinnovata modalità myPlayer. questo indirizzo potrete vedere il primo trailer del gioco e scoprire che persino, celebre regista (He Got Games) e accanito tifoso dei, parteciperà alla realizzazione del gioco, scrivendo e dirigendo una rinnovata modalità

NBA 2K16 per avere dei bonus riscattabili nel gioco. Potrete scoprire cosa potrete ottenere a questo indirizzo . In attesa di sapere il responso delle finali potrete decidere di prenotareper avere dei bonus riscattabili nel gioco. Potrete scoprire cosa potrete ottenere a

Le prime informazioni e le prime immagini, invece, si faranno attendere ancora qualche settimana, una volta che la stagione NBA si sarà conclusa. Voi per chi tifate?