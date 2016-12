Stephen Curry è diventato "ingestibile" per gli sviluppatori di NBA 2K16

I suoi avversari faticano a contenerlo in campo e lo stesso vale per gli sviluppatori di NBA 2K16. Stephen Curry, fenomeno dell'NBA, sta seriamente mettendo in difficoltà anche il team di 2K.



Stando a quanto dichiarato da Mike Wang, Gameplay Director del gioco, la facilità di realizzazione di Curry è un vero problema all'interno di NBA 2K16:



“Se dobbiamo essere completamente onesti, stiamo ancora cercando dei metodi per riprodurlo in NBA 2K. Curry è in grado di rompere gli schemi quando si considerano i tiri in sospensione… e diventa un problema nel mondo videoludico che abbiamo creato con accuratezza finora, e che mira a rispecchiare le situazioni reali”.



E mentre Golden State punta a battere il record di vittorie dei Bulls della stagione 1995-96, Wang e il suo team lavorano duramente per rendere giustizia al Curry virtuale, potenziando i suoi già micidiali tiri da tre punti, cercando però di non snaturare la componente simulativa tanto cara ai fan della serie. Il Director del gioco ha infatti promesso che eviterà in ogni modo che Curry diventi un "dribblatore immarcabile", in modo da non sbilanciare gli equilibri del gameplay.



Nel frattempo, 2K ha appena presentato il prossimo contenuto scaricabile di WWE 2K16, intitolato "Hall of Fame Showcase".