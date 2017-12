Steep Road to the Olympics ti porta all'Olimpiade invernale E' arrivata l'espansione per sentirsi un campione a Pyeongchang 2018

5 dicembre 2017

Mancano due mesi all'Olimpiade invernale di Pyeongchang, ma con Steep Road to the Olympics potete già essere in Corea del Sud. L'espansione del celebre gioco d’azione sportivo open world Steep, lanciato nel dicembre 2016, è disponibile per PlayStation®4 (incluso le funzioni migliorate per PlayStation®4 Pro), Xbox One (incluso le funzioni migliorate per Xbox One X), e Windows PC. Include nuovi eventi di sci alpino e freestyle, tra cui slalom gigante, slalom, supergigante, discesa, slalom parallelo, halfpipe, snowboardcross, slopestyle, big air, ski halfpipe, skicross e ski slopestyle.

E' prevista anche la nuova modalità Become a Legend, in cui i giocatori intraprenderanno una sorta di carriera con alcuni atleti professionisti. I nuovi e gli attuali giocatori che vogliono ampliare il proprio numero di trick freestyle e scoprire la nuova disciplina dello slopestyle seguiranno la carriera di un atleta nel suo percorso verso i Giochi olimpici invernali. I giocatori potranno anche esplorare le montagne orientali, provando nuove piste in alcuni scenari davvero mozzafiato. Prima di ogni sfida nella modalità Become a Legend, i giocatori riceveranno alcuni suggerimenti e approfondimenti da parte di atleti olimpici sui diversi eventi, le caratteristiche dei tracciati e le competizioni di Steep Road to the Olympics.



Nel gioco, sono state integrate una serie di video interviste con 10 leggende e stelle nascenti delle principali discipline invernali:

- Lindsey Vonn, campionessa americana di sci alpino che ha vinto numerose competizioni, tra cui una medaglia d’oro in discesa libera ai Giochi olimpici invernali Vancouver 2010.

- Kevin Rolland, sciatore freestyle francese e amante del rischio, che ha conquistato una medaglia di bronzo nell’halfpipe ai Giochi olimpici invernali Sochi 2014.

- Sage Kotsenburg, snowboarder americano che ha vinto la prima medaglia d’oro olimpica di snowboard slopestyle ai Giochi olimpici invernali Sochi 2014.

- Ayumu Hirano, celebre snowboarder giapponese, che ha conquistato una medaglia d’argento nell’halfpipe ai Giochi olimpici invernali Sochi 2014.

- Alexis Pinturault, sciatore alpino francese e vincitore di una medaglia olimpica in slalom gigante nel 2014.

- Tessa Worley, atleta francese che gareggia in tutte le discipline di sci alpino e specialista di slalom gigante.

- Scotty James, snowboarder australiano, due volte campione del mondo di halfpipe e campione di superpipe nel 2017.

- Gus Kenworthy, sciatore freestyle americano che ha vinto la medaglia d’argento in ski slopestyle ai Giochi olimpici invernali Sochi 2014.

- Julia Marino, giovane snowboarder americana e campionessa di snowboard slopestyle nel 2017.

- Bode Miller, vincitore di una medaglia d’oro olimpica e lo sciatore alpino americano più decorato di tutti i tempi.

L’espansione può essere acquistata singolarmente al costo di 30 euro. Steep Winter Games Edition, che include il gioco base e l’espansione Steep Road to the Olympics, è acquistabile al costo di 60 euro. Steep Winter Games Gold Edition, con il gioco base, l’espansione Steep Road to the Olympics e il Season Pass (che dà accesso ai tre pacchetti di contenuti aggiuntivi già disponibili, con nuove discipline sportive, sfide e completi) sarà acquistabile al costo di 80 euro. I giocatori potranno anche partecipare a diversi programmi competitivi live, come lo Steep World Tour mensile, dove affronteranno determinate sfide per qualificarsi a un torneo e avere la possibilità di vincere premi esclusivi.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X