Sony domina l'E3 con Shenmue 3, Final Fantasy VII e The Last Guardian

L'E3 2015, la più importante fiera di videogiochi del mondo, ha un vincitore. Prima di oggi era sempre stato difficile stabilire colui che ha dominato la fiera e dunque avrebbe imposto il suo dominio sul mercato, ma stavolta non ci sono dubbi.

Infineci ha provato con Assassin's Creed Syndicate , Rainbox Six Siege e The Division , ma non c'è stato nulla da fare. Sony ha portato in fiera un parco esclusive che da solo sarebbe bastato per mettere in crisi la concorrenza, con Uncharted 4 , No Man's Sky e Horizon Zero Dawn a dividersi la palma di miglior videogioco e contenuti esclusivi di