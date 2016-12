SEGA prende in considerazione l'idea di ripubblicare i primi due Shenmue

Anche se SEGA è ormai focalizzata sul mercato mobile, il rinnovato interesse per la serie creata da Yu Suzuki, starebbe spingendo i vertici della casa di Tokyo a ripubblicare i primi due capitoli della serie.

Non è un mistero che la trionfale campagna Kickstarter per finanziare Shenmue III , abbia convinto SEGA a prendere in considerazione l'idea di dare vita a degli eventuali remaster, ed una prima conferma ufficiale è arrivata oggi ai microfoni di Marketing Week: "Sì, vogliamo l’innovazione, dedicarci ai settori smarthphones e realtà virtuale, ma il nostro obiettivo principale è quello di tornare al valore storico del nostro brand," ha dichiarato il direttore marketing di SEGA Europe, Jon Rooke.“Credo che l'attenzione attorno a Shenmue III sia la dimostrazione di quanto la gente ami la storia della nostra società. Nei prossimi anni, vogliamo usare contenuti coinvolgenti e di marketing per far ricordare al pubblico perché si sono innamorati di SEGA.”